رونالدو يدعم نجم ريال مدريد

المواطن - مروة نبيل

حرص نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو على دعم زميله السابق في ريال مدريد الإسباني، ماركو أسينسيو بعد تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

ونشر كريستيانو رونالدو صورة له بصحبة أسينسيو حينما كان النجم البرتغالي في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني، وعلق عليها قائلًا: “الكثير من القوة يا صديقي، أتمنى لك الشفاء العاجل”.

وكان ماركو أسينسيو قد تعرض لإصابة قوية خلال أحداث الشوط الثاني من مباراة ريال مدريد الإسباني وآرسنال ضمن منافسات الكأس الدولية للأبطال الودية، ولم يستطع استكمال اللقاء.

وأثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها أسينسيو صاحب الـ23 عامًا، إصابته بقطع في الرباط الصليبي الداخلي، وآخر في الغضروف الخارجي بالركبة اليسرى، وسيخضع لعملية جراحية خلال الأيام القليلة المقبلة.