ريال مدريد يُمطر شباك فنربخشة بخماسية

المواطن - محمد سمعه

أسقط نادي ريال مدريد الإسباني فريق فنربخشة التركي، بخماسية مقابل ثلاثة أهداف، في لقاء ودي ببطولة الكأس الدولية للأبطال.

تقدم اللاعب غاري رودريغيز بالهدف الأول لفنربخشة في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول، ثم سجل الفرنسي كريم بنزيمة هدف التعادل لـ ريال مدريد في الدقيقة الثانية عشرة.

وسجل بنزيمة الهدف الثاني لـ ريال مدريد في الدقيقة السابعة والعشرين، ثم سجل المغربي نبيل ضيرار الهدف الثاني لفريق فنربخشة في الدقيقة الخامسة والثلاثين.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

سجل بنزيمة ثالث أهداف ريال مدريد في الدقيقة الـ53، ثم نجح اللاعب أوزان توفان في إحراز الهدف الثالث لفنربخشة في الدقيقة التاسعة والخمسين.

ونجح اللاعب ناتشو فيرنانديز في إحراز الهدف الرابع لـ ريال مدريد، ثم اختتم اللاعب الدومنيكاني ماريانو دياز مهرجان أهداف الريال مُحرزًا الهدف الخامس.