سبب فشل انتقال بيل إلى الدوري الصيني

المواطن - مروة نبيل

كشف تقرير صحافي عن أسباب فشل انتقال نجم ريال مدريد الإسباني، الويلزي غاريث بيل، إلى جيانجسو سونينج الصيني، بعدما توقفت المفاوضات في الساعات الماضية.

وأكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن المفاوضات صعبة وكل شيء توقف، خاصة أن ريال مدريد لا يُريد رحيله مجانًا، فيما لا يرغب النادي الصيني في دفع القيمة التي يطلبها المرينغي، وتتبقى 3 أيام فقط على غلق فترة الانتقالات الصيفية في الصين.

وأضافت الصحيفة نقلًا عن مصدر مقرب من بيل: “ريال مدريد يعرف أن بيل ليس ضمن خطط زيدان في الموسم الجديد، وبسبب راتبه العالي فإن رحيله سيكون في مصلحة الجميع، لكن الإدارة تريد جلب بعض الأموال من بيعه”.

وأشارت إلى أن المشكلة لدى نادي جيانجسو سونينج، تُكمن في طلب الحكومة الصينية دفع ضريبة مساوية لمبلغ أي صفقة، تتخطى قيمة مُحددة.

وتابعت: “بيل سيظل لاعبًا ضمن صفوف ريال مدريد، وسيتدرب صباح الاثنين مع باقي اللاعبين، ضمن التحضيرات للمشاركة في كأس أودي الودية”.

ومن المتوقع أن يُشارك غاريث بيل في مباراة ريال مدريد ضد فريقه السابق توتنهام الإنجليزي، والذي يسعى أيضًا لضمه قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.