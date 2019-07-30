سر مقزز عن عمال توصيل الطلبات

المواطن - متابعة

إذا كنت واحدًا ممن يحب تناول الطعام عبر طلب أوردرات من المطاعم، فيجب عليك أن تعيد النظر في هذه العادة بعدما كشفت دراسة أمريكية السر المقزز حول عمال التوصيل.

وكشفت الدراسة أن أكثر من 25 بالمئة من عمال توصيل الطعام اعترفوا أنهم يتذوّقون طعام الزبائن قبل وصوله إليهم.

الدراسة التي أجرتها مؤسسة “يو إس فود” وسلطت عليها الضوء مجلة “نيوزويك” الأميركية، كشفت أن 54 بالمئة من عمال التوصيل يُفتنون برائحة الطعام الذي يحملونه، فيما يتذوّق حوالي 28 بالمئة من العمال الطعام.

وقالت المؤسسة في بيان: “يُؤسفنا أن نعلن أمرًا كهذا (…) عمال التوصيل يخرقون القواعد ويأخذون جزءًا من الطعام”.

وفي المقابل، شكا 60 بالمئة من عمال التوصيل أنهم يحصلون على بقشيش قليل جدًا، أو لا يحصلون على الإطلاق، فيما قال 40 بالمئة إن تعليمات الزبائن تكون غير واضحة.

وعلى جانب آخر، قال 84 بالمئة من الزبائن إنهم “لا يُمانعون” أن يحصل السائق على قليل من أصابع البطاطا المقلية التي يوصلها لهم.

يُشار إلى أن صناعة نقل الطعام تشهد طفرة عالمية كبيرة، حيث تعمل شركات التوصيل على نقل وجبات تقدر قيمتها بمليارات الدولارات كل عام.