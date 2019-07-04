سفارة المملكة بالقاهرة تكشف تطورات قضية المواطن الغامدي

المواطن - الرياض

أكّدت سفارة المملكة العربية السعودية لدى القاهرة، أنه تم الانتهاء من حلّ 9 قضايا من بين 13 قضية (تزوير، وغش تجاري) اتُّهم فيها المواطن مبارك بن علي بن أحمد الغامدي، ولا يزال العمل جارٍ لتقديم الدعم القانوني له للأربعة قضايا الأخرى التي تنظرها المحاكم المصرية ولم يتم الانتهاء منها حتى الآن.

وأشارت السفارة في بيان اليوم الخميس، إلى أنه صدر بحق المواطن الغامدي أحكاماً بالسجن، وأسفرت جهود السفارة القانونية لدى الجهات المصرية المختصة عن الإفراج الصحي المشروط بعدم السفر عن المواطن في يناير من العام 2019م، حتى يتمّ الانتهاء من بقية القضايا المتهم فيها والمنظورة أمام المحاكم.

وقال سفارة المملكة في بيانها: “بالإشارة إلى ما يتمّ تداوله بشأن قضية المواطن السعودي مبارك بن علي بن أحمد الغامدي، الصادر بحقه عدة أحكام قضائية، تودّ السفارة أن توضح أنه بحسب توجيهات القيادة الكريمة للمملكة العربية السعودية، تولي سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة اهتماماً كبيراً بجميع القضايا التي يتعرض لها المواطنون السعوديون، وتُقدِّم كافة أشكال الدعم القانوني والإنساني للمواطنين المقيمين منهم والزائرين والمستثمرين بجمهورية مصر العربية الشقيقة دون استثناء”.

وشدّدت السفارة على أن هذه القضايا تحظى بمتابعة شخصية من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، الذي يُخصص يوم الثلاثاء من كل أسبوع موعداً لمقابلة المواطنين والتعرف على مشكلاتهم ومساعدتهم، بما في ذلك قضية المواطن مبارك بن علي بن أحمد الغامدي.

وأضافت أنه “تم الالتقاء بالمواطن مبارك بن علي بن أحمد الغامدي وأبنائه أكثر من مرة خلال هذا العام، وتم تقديم الدعم القانوني المطلوب له، كما تم التعامل مع الجوانب الإنسانية لحالة المواطن”.

وذكرت السفارة أن المواطن مبارك بن علي بن أحمد الغامدي من المواطنين المستثمرين بجمهورية مصر العربية منذ العام 2007م.