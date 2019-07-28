سولاري يُحذر ثنائي الريال من بوغبا

المواطن - مروة نبيل

حذر مدرب ريال مدريد الإسباني السابق، الأرجنتيني سانتياجو سولاري، ثنائي خط وسط المرينغي، الكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس، من إمكانية التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، الفرنسي بول بوغبا.

ويسعى المدير الفني لفريق ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، لضم مواطنه بوغبا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم خط وسط المرينغي في الموسم الرياضي الجديد.

وعلق سولاري على احتمالية انضمام نجم يونايتد إلى المرينغي، قائلًا: “تعاقد ريال مدريد مع بول بوغبا سيكون إيجابيًّا للغاية، وبوصوله سيشهد خط الوسط منافسة كبيرة، وسيضطر أحد الأسماء الكبيرة للانتظار من أجل اللعب”.

وتابع مدرب ريال مدريد الإسباني تصريحاته لشبكة ESPN: “كروس ومودريتش لا يبلغان من العمر 20 عامًا، ومن الطبيعي أن يُفكر النادي في ضم لاعب آخر لتدعيم الفريق”.

واختتم سولاري تصريحاته قائلًا: “في الوقت الحالي لا أعرف ما هو أفضل خيار لريال مدريد، هناك أشخاص يتعين عليهم اتخاذ هذا القرار، وسوف يفعلون ذلك بشكل جيد”.