شاهد.. ضبط 693 طن زيوت شعر مغشوشة و266 ألف عبوة عطر مخالفة في جدة

شاهد.. ضبط 693 طن زيوت شعر مغشوشة و266 ألف عبوة عطر مخالفة في جدة

2019/07/03
الساعة 8:59 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - جدة

تمكنت فرق وزارة التجارة من ضبط مستودع يحتوي على 693 طن زيوت شعر مغشوشة في جدة.

ونشر عبدالرحمن الحسين، المتحدث باسم الوزارة، مقطع فيديو لعملية المداهمة وعلق عليه بالقول: تم ضبطهم في عملية نوعية.. مستودع يحتوي على 693 طن من زيوت الشعر المغشوشة، وأكثر من 266 ألف عبوة عطر مخالفة ومجهولة المصدر؛ وعليه تم إغلاق الموقع في جدة واستدعاء المخالفين؛ لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم.

 



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