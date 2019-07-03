شاهد.. ضبط 693 طن زيوت شعر مغشوشة و266 ألف عبوة عطر مخالفة في جدة

المواطن - جدة

تمكنت فرق وزارة التجارة من ضبط مستودع يحتوي على 693 طن زيوت شعر مغشوشة في جدة.

تم ضبطهم في عملية نوعية 👏🏼 .. مستودع يحتوي 693 طن من زيوت الشعر المغشوشة ، وأكثر من 266 ألف عبوة عطر مخالفة ومجهولة المصدر .. وعليه تم إغلاق الموقع في #جدة واستدعاء المخالفين لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم . pic.twitter.com/Urt4dfJuRb — عبدالرحمن الحسين (@aalhusain) July 3, 2019

ونشر عبدالرحمن الحسين، المتحدث باسم الوزارة، مقطع فيديو لعملية المداهمة وعلق عليه بالقول: تم ضبطهم في عملية نوعية.. مستودع يحتوي على 693 طن من زيوت الشعر المغشوشة، وأكثر من 266 ألف عبوة عطر مخالفة ومجهولة المصدر؛ وعليه تم إغلاق الموقع في جدة واستدعاء المخالفين؛ لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم.