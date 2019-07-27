شاهد.. مذيعة تبكي السبسي على الهواء

المواطن - متابعة

لم تتمالك مذيعة قناة العربية نفسها وهي تبث مشاهد من تشييع الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي اليوم.

وبكت المذيعة التونسية ريم بوقمرة أثناء تغطيتها لمراسم تشييع الرئيس التونسي الراحل وانهمرت دموعها على خديها بغزارة.

وانطلقت اليوم السبت، مراسم تشييع جثمان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، في جنازة رسمية حضرها عدد من قادة العالم، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وانطلقت الجنازة من قصر قرطاج بحضور مسؤولين كبار من دول عدة، من بينهم الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح والرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالإضافة إلى مسؤولين كبار من عدة دول عربية وأوروبية وإفريقية.

وشددت السلطات إجراءاتها الأمنية، وأغلقت طرقًا كثيرة يمر عبرها أو بالقرب منها موكب جنازة الرئيس الراحل، وانتشرت قوات الأمن في أغلب مناطق العاصمة وقرب مقبرة الجلاز، حيث سيواري الجثمان الثرى.