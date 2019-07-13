شاهد.. نعامة تهاجم ضباعًا شرسة

شاهد.. نعامة تهاجم ضباعًا شرسة

2019/07/13
الساعة 10:15 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

في محاولة منها للدفاع عن صغارها.. لم تجد النعامة بدًّا من مطاردة بعض الضباع الشرسة التي كانت تبحث عن وليمة تسد به رمقها.

وأظهر فيديو متداول الضباع وهي تفر هاربة من النعامة التي تصدت لهم بشجاعة.



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