شقيق رئيس وزراء بريطانيا وزيرًا

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بعد مضي ساعات على تولي بوريس جونسون منصب رئيس الوزراء، أمس الأربعاء، منح جونسون شقيقه منصبًا في الحكومة البريطانية.

وأفادت وكالة “رويترز” بأن رئيس الحكومة البريطانية عينّ شقيقه جو جونسون في منصب وزير دولة بوزارة الاقتصاد والطاقة والاستراتيجية الصناعية.

وسيشغل جونسون الأخ أيضًا منصب وزير دولة للتعليم.

ونشر الحساب الرسمي لرئيس الوزراء البريطاني على موقع “تويتر” صورًا بشكل متوال لأعضاء الحكومة الجديدة، ومنهم جو جونسون، الذي بات في وسعه حضور اجتماعات مجلس الوزراء.

وتولى رئيس الوزراء البريطاني الجديد منصبه رسميًا، أمس الأربعاء، خلفًا لتيريزا ماي، بعدما نجح في انتخابات حزب المحافظين الحاكم.

وجو جونسون (47 عامًا) هو الشقيق الأصغر لرئيس الحكومة البريطانية ( 55 عامًا)، ولديهم أيضًا شقيق وشقيقة آخران.