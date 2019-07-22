صابرين بورشيد زهرة خطفها الموت من بستان الحياة

المواطن - الرياض

فجع العالم العربي بوفاة الإعلامية البحرينية والخليجية صابرين بورشيد، بعد صراع مع المرض، لتتوالى كلمات الرثاء والعزاء من محبيها في الوداع الأخير.

وكانت وزارة شؤون الإعلام البحرينية قد نعت الفنانة والمذيعة صابرين بورشيد، وأكدت أن الأسرة الإعلامية والفنية البحرينية والخليجية فقدت واحدة من المواهب الشابة، والتي كانت لها بصماتها المميزة في إذاعة وتلفزيون البحرين والعديد من البرامج والأعمال الدرامية والفنية الخليجية، داعية الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها وزملاءها الصبر والسلوان.

3 أورام:

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالدعاء بالرحمة والمغفرة للإعلامية صابرين بورشيد التي أصيبت بثلاثة أورام في الرأس الأمر الذي تطلب علاجها السريع في الخارج، بحسب ما صرح والدها أحمد بورشيد في وقت سابق في أحاديث إعلامية.

وقال والد صابرين بورشيد: إن الحالة الصحية لابنته صابرين شهدت في الفترة الأخيرة تراجعًا مفاجئًا، موضحًا أنها أصيبت بأورام في المخ، إلى أن وافتها المنية صباح اليوم الاثنين.

وبدأت صابرين بورشيد في تلقي العلاج بالخارج، قبل أشهر حيث نشر والدها صورها وهي على سرير المرض بعد أن أصيبت بورم في المخ وفقدان الذاكرة وصعوبة في المشي بشكل طبيعي.

نعي ورثاء:

وحملت رسائل الرثاء في وفاة صابرين بورشيد العديد من المشاعر الجياشة تجاه إنسانة أشاد من عرفها بأخلاقها وسيرتها الحسنة، مؤكدين أنها “زهرة خطفها الموت من بستان الحياة”، داعين الله تعالى أن يُدخل الصبر والسلوان على أهلها ومحبيها.

ونعى الإعلامي مصطفى الأغا، صابرين بورشيد بقوله: يوم حزين للإعلام العربي بوفاة الزميلة صابرين بورشيد بعد صراع لم يستمر طويلًا مع المرض وهي في أوائل ثلاثينيات عمرها.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

وكتبت الفنانة أحلام: اللهم اغفر لروح صعدت إليك ولم يعد بيننا وبينها إلا الدعاء، اللهم اجعلنا نلقاها في الجنة ضاحكة مُستبشرة وأذقها من النعيم ما وعدت به عبادك المؤمنين، اللهم اجعل قبرها نورًا وسلامًا إلى يوم يبعثون.

وعلق الإعلامي عبدالرحمن الناصر بقوله: إنا لله وإنا إليه راجعون.. عزاؤنا لعائلة الإعلامية والفنانة البحرينية صابرين بورشيد، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

صابرين بورشيد إعلامية وممثلة بحرينية، بدأت العمل في تلفزيون البحرين بتقديم برنامج صيف البحرين 2009 في أول تجربة لها، ثم اتجهت إلى الإذاعة بالقناة الشبابية الإذاعية، وقدمت في رمضان 2010 برنامج مسابقات، حقق متابعة كبيرة.