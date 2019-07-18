صالح العمري يُنهي معاناة أخيه ويتبرع بكليته

صالح العمري يُنهي معاناة أخيه ويتبرع بكليته

2019/07/18
الساعة 1:25 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

تبرع صالح بن سعد آل يعن الله العمري، أحد منسوبي إدارة تعليم النماص، لأخيه الأكبر عبدالرحمن، أحد منسوبي جامعة الملك سعود، بإحدى كليتيه، بعد معاناة الأخير مع “الغسيل الكلوي”، ليقدم لفتة كريمة وبادرة إنسانية تثير التقدير والاحترام.

وتمت العملية بنجاح في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، تحت رعاية وعناية فائقتين من إدارة المشفى وطاقم العملية، ليعود الأمل مجددًا على محيّا عبدالرحمن وعائلته.

وقدم المُتبرع بإيمانه القوي على هذه التضحية بكل حبور، فيما سادت السعادة الغامرة أقارب الأخوين وأهل قريتهم وقبيلتهم بهذه البشرى السارة.



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