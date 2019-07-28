صور تجمع الملك سلمان والأمير بندر بن عبدالعزيز

المواطن - الرياض

انتقل إلى رحمة الله تعالى، اليوم الأحد، الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود.

الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود من مواليد 1341هـ/ 1923م، وهو الابن العاشر من أبناء الملك عبدالعزيز آل سعود الذكور، وترتيبه بين إخوته بعد الملك فهد مباشرة، ووالدته هي الأميرة بزة الثني.

ولم يتقلد الأمير بندر بن عبدالعزيز أي منصب رسمي في الدولة منذ تأسيسها، ويمثله ابنه الأمير فيصل في هيئة البيعة.

وبحسب ما ذكر الديوان الملكي في بيانه، سيصلى على الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود بعد صلاة العشاء يوم غد الاثنين الموافق 26/ 11/ 1440هـ بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.

وتداول البعض مجموعة من الصور التي جمعت خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير بندر بن عبدالعزيز، والتي تعكس العلاقة الأخوية والودية الكبيرة بينهما.



نعي ورثاء:

وتقدم وزير الشؤون الإسلامية عبداللطيف آل الشيخ، بأحرّ التعازي والمواساة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز، مضيفًا: العزاء لأبناء وبنات الفقيد وللأسرة الكريمة، وإنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله.

وعلق صالح الرشيد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”: أصدق التعازي لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين ولجميع الأسرة المالكة في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز.. اللهم اغفر له وارحمه واجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأسكنه الفردوس الأعلى، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

كما نعى الكاتب والإعلامي تركي الدخيل الأمير بندر بن عبدالعزيز، وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز، نسأل الله له الرحمة والمغفرة. أصدق التعازي لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده ولأسرة الفقيد ومحبيه وللشعب السعودي.

وعزّى الإعلامي مصطفى الأغا الملك سلمان وولي العهد بقوله: أصدق التعازي لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده ولأسرة الفقيد ومحبيه وللشعب السعودي بوفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز.