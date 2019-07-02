صور .. رازفان لوسيسكو يصل إلى معسكر الهلال

المواطن - محمد سمعه

وصل المدرب الروماني رازفان لوسيسكو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بـ الهلال إلى معسكر الفريق في مدينة لينز النمساوية استعدادًا لخوض فترة الإعداد والتحضير للموسم الجديد.

ونشر الحساب الرسمي لـ الهلال عبر تويتر صورًا من وصول المدرب رازفان إلى معسكر أزرق العاصمة في النمسا.

ومن المنتظر عقد رازفان لوسيسكو لاجتماع مع سعود كريري مدير إدارة الكرة في النادي، قبل لقائه بلاعبي الهلال والتحضير للحصة التدريبية الأولى في النمسا.

وكان مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، تعاقد مع المدرب لوسيسكو لمدة موسمين، وذلك ليخلف المدرب الكرواتي زوران ماميتش والذي رحل عن تدريب الهلال بالإقالة في شهر أبريل الماضي بسبب سوء النتائج.

وقبل تعاقد الهلال مع رازفان لوسيسكو، كان نادي باوك سالونيك اليوناني أعلن عن رحيل المدرب الروماني بالتراضي بين الطرفين.

ويتواجد اللاعب الإماراتي عمر عبد الرحمن” عموري” في معسكر نادي الهلال بالنمسا بعدما أُثيرت تكهنات حول اقترابه من الرحيل عن الهلال.