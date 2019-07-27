صور.. غبار صامطة يغلق 8 طرق

المواطن - علي شيبان - جازان

تشهد منطقة جازان هذه الأيام موجة غبار تحد من الرؤية على السواحل، وأيضا تراكم الأتربة في الطرقات وبعض القرى الساحلية؛ مما أدى إلى إغلاق بعض الطرق الرئيسية والجانبية.

واستمرارًا للجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية ضد ظاهرة زحف الرمال على الطرقات في جازان والمناطق الساحلية والقرى، أزالت بلدية السهي التابعة لمحافظة صامطة بجازان كميات كبيرة من الكثبان الرملية والأتربة وفتح الطرق الرئيسية والمداخل المغلقة بقرية المقالي وذلك بسبب موجة الغبار التي تشهدها المنطقة مؤخرًا.

وفي سياق متصل باشرت المعدات والقوى العاملة صباح اليوم مهمتها وبمتابعة من إدارة الحركة والسلامة في بلدية السهي واستطاعوا فتح ما يقارب 8 طرق كانت شبة مغلقة بسبب الرمال، وتم إزاحتها عن الطرق الرئيسية والطرق الأسفلتية؛ لكي يتسنى لأصحاب المنازل العبور بسياراتهم بعد أن كان الطريق شبه مغلق وخاصة للسيارات الصغيرة.

من جهة أخرى قال المهندس محمد آل هتلان: إننا حريصون على تسخير الإمكانيات لمواجهة موجة الغبار في مختلف القرى وبتوجيهات من رئيس البلدية وحسب توجيهات أمانة منطقة جازان.