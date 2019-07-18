صور.. 350 درّاجاً في رالي عسير

المواطن- فهد القحطاني- أبها

انطلقت صباح اليوم الخميس النسخة الثانية من رالي وفعاليات “وطننا سياحتنا 2 ” في عسير بمشاركة 350 درّاجاً حيث أعطى أمين عسير الدكتور وليد الحميدي شارة انطلاق الرالي في نسخته الجديدة.

وستحتضن حديقة المشهد بأبها الفعاليات المصاحبة للرالي خلال الفترة من 15-19 ذي القعدة.

وقال أمين عسير: إن خطة سير الرالي السياحية ستشمل محافظة النماص مروراً بقرى بني مالك عسير ومركزي بللحمر وبللسمر ومحافظة تنومة.

وتابع أنه في اليوم الثاني ستكون هناك زيارة لمحافظة أحد رفيدة ومنتزهات الجرة والحبلة السياحية ومتحف تمنية الأثري وفي اليوم الأخير سيتم زيارة محافظة ظهران الجنوب والحد الجنوبي.

وأضاف: يشُارك في هذه النسخة ما يتجاوز 350 درّاجاً من مختلف الدول بهدف التعريف بمنطقة عسير لدعم السياحة الداخلية وإيصال الرسالة الأسمى وهي ” أن منطقة عسير تنعم بالأمن والأمان والاستقرار، خصوصاً وأن المواطن والمقيم يعيش حياته ويمارس هواياته بصورة طبيعية.

الجدير بالذكر أن الفعالية من تنظيم فريق “متحدون عسير للدراجات النارية” بالشراكة مع أمانة منطقة عسير وبرعاية من إمارة المنطقة والهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

يُشار إلى أن “فريق متحدون عسير” يُعتبر أحد أبرز الفرق التطوعية التي تُسهم في خدمة المجتمع بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية في تنفيذ مبادراتها وحملاتها التوعوية وبرامجها وأنشطتها.