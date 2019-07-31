طقس حار خلال الأيام المقبلة ورياح سموم ليلًا

المواطن - الرياض

توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، خالد الزعاق، خلال هذه الأيام، أن تكون درجة الحرارة مرتفعة نهارًا مع رياح سموم في الليل وتستمر إلى نهاية هذا الأسبوع.

وأضاف الزعاق أنه بالنسبة إلى الأسبوع المقبل، فستعيش المملكة حرارة معتدلة جدًا مع اختفاء رياح السموم وتخف الحرارة بالتدريج إلى نهاية الأسبوع.

من جهتها، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، سماء صحو إلى غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير قد تمتد إلى الباحة.

ويستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها والطريق الواصل ما بين الليث وجازان وكذلك على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية تمتد إلى منطقة نجران.