عاش 60 عامًا بنصف مخ

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

اكتشف الأطباء حالة طبية غريبة لشخص روسي، عاش 60 عامًا من حياته “بنصف دماغه فقط”.

وحسب ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية، لم يكن لدى العسكري المتقاعد الروسي أي فكرة عن وجود “ثقب أسود” داخل جمجمته حيث يجب أن يكون نصف مخه الأيسر موجوداً.

المهندس العسكري المتقاعد والذي عمل في الجيش الأحمر الروسي، اكتُشفت حالته بعد أن أجرى المسعفون فحصاً بالأشعة المقطعية عندما تم نقل الرجل إلى المستشفى بعد إصابته بجلطة في المخ.

وهناك بعض الحالات النادرة للغاية التي تُسبب فيها الأجزاء المفقودة من الدماغ إعاقةً شديدةً وموتًا في سن مبكرة، لكن حالة هذا الرجل الأقل أعراضًا “فريدة جدًا”، على حد قول الأطباء.

وقالوا إن العيب يمكن أن يكون قد تطور عندما كان الرجل مجرد جنين، وإذا كانت هناك تكنولوجيا متطورة لكانت قد تمكنت من اكتشافه خلال فترة الحمل في الخمسينيات.

وعلى الرغم من ارتباط العديد من الأدوار والوظائف التي يقوم بها الجسم، إلا أن هذا الرجل لم يتأثر بأي منها، حيث أنجب طفلين وعمل مهندساً عسكرياً؛ ما يشير إلى تمتعه بقدرات عقلية جيدة، بالإضافة إلى أنه لم يعانِ من أمراض أو عيوب خطيرة في جسمه.