عبدالرحمن العبود .. 10 ملايين ريال تُقربه من الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

ارتبط اسم عبدالرحمن العبود بالانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، خلال الساعات القليلة الماضية.

عبدالرحمن العبود:

وأكدت تقارير صحافية أن مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، دخل في مفاوضات مع إدارة الاتفاق للحصول على خدمات عبدالرحمن العبود خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأبلغ المدرب التشيلي لويس سييرا مجلس إدارة نادي الاتحاد برغبته في التعاقد مع عبدالرحمن العبود تحديدًا، وتقدم الحائلي بثلاثة عروض على مدار الأسبوعين الماضيين.

وأشارت التقارير إلى أن العرض المالي الأخير الذي قدمته إدارة الاتحاد يفوق الـ10 ملايين ريال، من أجل فسخ عقد عبدالرحمن العبود الذي يمتد مع نادي الاتفاق حتى منافسات عام 2023.

صفقات اتحادية:

ويأمل مجلس إدارة نادي الاتحاد في حسم صفقة عبدالرحمن العبود سريعًا، والانتهاء من ملف الصفقات الجديدة، قبل انطلاق معسكر الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد منافسات الموسم الماضي من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، محتلًّا في المركز العاشر برصيد 34 نقطة، ونجح في التأهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.