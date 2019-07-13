عداد لموعد تطبيق لائحة الوظائف التعليمية

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الخدمة المدنية اعتماد تاريخ تطبيق لائحة الوظائف التعليمية وذلك يوم 26 / 4 / 1441هـ الموافق 23 / 12 / 2019م .

ونشرت وزارة الخدمة المدنية عبر موقعها الرسمي عدادا تنازليا للوقت المتبقي للتطبيق.

​​ ​وأوضحت الوزارة أن تحديث لائحة الوظائف التعليمية جاء نتيجة عملٍ تكاملي مكثّف وبنّاء بين وزارة الخدمة المدنية ووزارة التعليم والجهات ذات العلاقة سعياً للارتقاء بمستوى المهنة التعليمية، إذ تركز لائحة الوظائف التعليمية على تأهيل الكادر الوظيفي في مجال التعليم والارتقاء بجودة الأداء كهدف أساسي لها.

وستدخل ​لائحة الوظائف التعليمية حيز التنفيذ في 26 ربيع الثاني من العام 1441هـ؛ وذلك بعد (180) يوماً من إقرار مجلس الوزراء -الموقّر- لسلّم رواتب الوظائف التعليمية.​​​​​​​​​​​​​ ​

تفاصيل لائحة الوظائف التعليمية (هنا الرابط).

سلم رواتب وعلاوات الوظائف التعليمية (هنا الرابط).