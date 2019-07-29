عرض 3 أفلام لنادي عسير السينمائي في بدر الجنوب

المواطن- فهد القحطاني- بدر الجنوب

ضمن فعاليات مهرجان بدر الجنوب، المقام في المحافظة التابعة لمنطقة نجران، شارك نادي عسير السينمائي بعرض 3 أفلام من إنتاج النادي.

وافتتح العرض بفيلم “نافذة الدم” والذي تناول خطورة شاشات الأجهزة الإلكترونية من الهواتف النقالة وما شابهها من أجهزة أصبحت في متناول يد الأطفال وكيف تكون نافذة للدم، يليه عرض فيلم “متى”، والذي يحكي معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة في قلب سينمائي.

أما الفيلم الثالث فكان “طفلك أمانتي” وهو فيلم وطني يتحدث عن أبناء شهداء الوطن، وأنهم أمانة يجب أن نوليهم اهتمامًا؛ فقد ضحا آباؤهم بأرواحهم لكي نعيش في سلام وأمان، حيث أحيا النادي بذلك ليلة سينمائية شيقة استمتع بها الكثير من زوار المهرجان.

وطالب عدد من زوار المهرجان، النادي بتقديم المزيد من الأفلام السينمائية التي تهدف إلى تراث وعادات المجتمع في المنطقة الجنوبية بشكل عام، حيث يأتي ذلك لإعجابهم بتلك الأفلام التي عرضت، والتي تحكي عن وقائع مجتمعية في الزمن الماضي والحاضر.

الجدير بالذكر أن النادي قدم أكثر من فيلم سينمائي في عدة مناسبات سابقة وكلها من إنتاجه.