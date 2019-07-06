عملية صعبة ومبيت لإنقاذ شاب علق بمنحدرات شديدة الوعورة في عسير

المواطن - فهد القحطاني - أبها

باشرت فرق الدفاع المدني بأبها، يوم أمس الجمعة، بلاغًا عن احتجاز شاب سعودي عالق بمنحدرات صخرية وعرة جدًّا غرب منتزه السودة مطلة على إصدار تهامة.

وأوضح المدني أنه فور وصول البلاغ تم تكوين غرفة قيادة ميدانية ترتبط بها كافة القطاعات المساندة؛ وإحاطة أسرة الشاب المحتجز، واستدعاء الفرق المتطوعة المتخصصة بهذا المجال بالمنطقة لدعم المجهود، فيما وصل مجموعة من فريق الإنقاذ عبر المنحدرات الصخرية إلى موقع الشاب المحتجز، وتم الاطمئنان عليه وتقديم ما يحتاجه.

وتابع المدني أنه نظرًا إلى حلول الظلام وصعوبة التنقل عبر المنحدرات الجبلية الصخرية وتعرض المحتجز للإرهاق، فقد تمركز الجميع بموقعهم والمبيت بجانبه حتى وصول فريق الدعم الجوي المجهز، والذي تم استدعاؤه بالتعاون مع طيران الأمن من إمارة منطقة مكة المكرمة.

ولفت إلى أن الفريق وصل إلى موقع المحتجز وجرى استخراجه من موقع احتجازه وهو بصحة جيدة، وتم نقله مع بقية الأفراد إلى موقع تمركز الآليات والإسعاف، حيث قُدمت له الخدمات الإسعافية الأولية بحضور فريقي الشؤون الصحية والهلال الأحمر ونقله لمستشفى عسير، ومن ثم التنسيق مع الجهة الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة.