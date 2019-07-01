عوض الهزيمي رئيسًا تنفيذيًّا لنادي الباطن

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الباطن، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تعيين عوض الهزيمي مدريًا تنفيذيًّا للسماوي.

وجاء قرار تعيين عوض الهزيمي مديرًا تنفيذيًّا لنادي الباطن، بعد وقت قليل من اعتماد رئيس الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل لتشكيل مجلس إدارة السماوي برئاسة ناصر الهويدي.

وجاء تشكيل مجلس إدارة نادي الباطن كالتالي؛ ناصر الهويدي رئيسًا، مبارك الظفيري نائبًا للرئيس، وفي العضوية كل من؛ ضيدان الشمري، محمد العفاسي، زياد العدواني، عبدالله الشمري، عايد الحربي، سلطان الغضبان وذياب المريخي.

وهبط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن رسميًّا إلى منافسات دوري الدرجة الأولى، بعد احتلاله المركز قبل الأخير في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 نقطة.