فرانك لامبارد مدربًا لـ تشيلسي لـ 3 سنوات

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، تعاقده مع الإنجليزي فرانك لامبارد لتدريب الفريق الأول لكرة القدم لمدة ثلاث سنوات خلال الفترة المقبلة.

وذكر الموقع الرسمي لـ نادي تشيلسي عبر الإنترنت، أن المدرب فرانك لامبارد سيتولى تدريب نادي تشيلسي خلفًا للمدرب الإيطالي ماوريسيو ساري والذي انتقل لتدريب نادي يوفنتوس الإيطالي مؤخرًا.

وتحدّث فرانك لامبارد بعد انضمامه لنادي تشيلسي قائلًا: سعيد للغاية بعودتي إلى تشيلسي كمدرب والجميع يعلم كم أحبّ هذا الفريق وتركيزي حاليًا مُنصبّ على الاستعداد بشكل جيد للموسم الجديد.

جدير بالذكر أن فرانك لامبارد كان خاض تجربة تدريبية لمدة موسم مع نادي ديربي كاونتي الإنجليزي.

ويُذكر أن المدرب ماوريسيو ساري كان رحل عن تدريب نادي تشيلسي وذلك بعد الفوز بلقب الدوري الأوروبي في مايو الماضي على حساب نادي أرسنال الإنجليزي.