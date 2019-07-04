فرصة ذهبية أمام منتخب البيرو لردّ الاعتبار

المواطن - محمد سمعه

يسعى منتخب البيرو لردّ الاعتبار وذلك عند مواجهة منتخب البرازيل بعد غد الأحد في نهائي بطولة كوبا أمريكا 2019 والمُقامة حاليًا في البرازيل.

ويُذكر أن منتخب البيرو كان تأهل إلى نهائي بطولة كوبا أمريكا 2019، وذلك بعد الفوز صباح أمس الخميس على منتخب تشيلي بثلاثية دون ردّ.

وكان منتخب البيرو، تقابل مع منتخب البرازيل في مرحلة دور المجموعات في النسخة الحالية من بطولة كوبا أمريكا، وانتهت المباراة يوم 22 يونيو الماضي بفوز كبير للمنتخب البرازيلي بخماسية دون رد.

سلاح منتخب البيرو

ورغم صعوبة المهمة لكن منتخب البيرو سيُركز على خطف الفوز وإحراج منتخب البرازيل أمام جماهيره في المباراة النهائية، من أجل الفوز ببطولة كوبا أمريكا.

وسبق لـ منتخب البيرو الفوز ببطولة كوبا أمريكا مرتين عامي 1939 و1975، حيث يأمل منتخب البيرو في أن يخطف اللقب الثالث في تاريخه في بطولة كوبا أمريكا أمام أعين الجمهور البرازيلي.

وتألق اللاعب أندري كاريلو لاعب منتخب البيرو في مباراة الأمس ضد منتخب تشيلي، حيث صنع الهدف الأول والهدف الثاني لمنتخب بلاده أمام اللاروخا التشيلية.

وقدّم أندري كاريلو مستوى مميزاً في مباراة منتخب البيرو والبرازيل، حتى خرج في الدقيقة السبعين بسبب الإصابة.

وشارك منتخب البيرو في بطولة كأس العالم 2018 في روسيا، ولكنه ودّع البطولة من الدور الأول.

وقبل مواجهة منتخب البيرو، كان منتخب البرازيل تأهل إلى نهائي بطولة كوبا أمريكا وذلك بعد الفوز على منتخب الأرجنتين صباح الأربعاء الماضي بثنائية دون رد في دور نصف النهائي.

ومن المنتظر أن يقوم نادي الهلال بتحديد مصير اللاعب أندري كاريلو لاعب منتخب البيرو بعد نهاية مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا 2019.

سبق لـ منتخب البيرو استضافة بطولة كوبا أمريكا على أراضيه في ست مناسبات.