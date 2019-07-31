فعاليات موسم السودة خطوة أولى نحو العالمية

المواطن - فهد القحطاني - أبها

عقد موسم السودة، اليوم، جولة إعلامية في منطقة الفعاليات الرئيسية للموسم أعلن خلالها رسميًّا عن استكمال كافة الاستعدادات لانطلاق الموسم اعتبارًا من يوم غدٍ الخميس 1 أغسطس وتستمرّ طيلة شهر أغسطس المقبل.

ويُتوقع أن يستقطب الموسم المنتظر الذي يجري في واحدة من أجمل مناطق المملكة عددًا كبيرًا من السياح والمقيمين وشريحة كبيرة من محبي الأنشطة الرياضية والمغامرات وهواة الموسيقى والفنّ الثقافة، واستعرض ممثلو موسم السودة خلال الجولة الإعلامية أهداف الموسم الذي يأتي كأحد مواسم السعودية في نسختها التجريبية لهذا العام، وهي إحدى المبادرات التي أطلقتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وشكُل لها لجنة عليا برئاسة سمو ولي العهد (حفظه الله).

وتضم في عضويتها عدة جهات حكومية، حيث يهدف موسم السودة إلى دعم قطاع السياحة الداخلية والترفيه والثقافة ورفع مستوى جودة الحياة للمواطنين وبناء مجتمع حيوي، كخطوة أولى لترسيخ مكانة السودة على الخارطة السياحية الإقليمية والدولية، بما ينعكس إيجابًا على قدرة المملكة على استقطاب السياح.

وقد ارتكزت رزنامة فعاليات موسم السودة على أربعة محاور رئيسية تستند إلى مقومات السودة الطبيعية واﻟﻤناظر الخلابة والتراث والثقافة واﻟمغامرات والأنشطة الرياضية والطقس الذي يميز اﻟﻤنطقة، حيث صممت رزنامة فعاليات موسم السودة بما يحقق اﻟﻤيزة التنافسية له، من خلال ثلاثة مواقع رئيسية وهي منطقة الفعاليات الرئيسية في السودة وقرية رجال التراثية وقرية المفتاحة ومسرح طلال مداح، وتضمنت الجولة الإعلامية زيارة إلى مواقع الفعاليات الرئيسية في السودة، والتي تشتمل على (6) مناطق فرعية، وهي: منطقة الملتقى وأولى المغامرات وشارع أمسودة ومعرض الخطوة ومنطقة الأندرينالين ومنطقة المطاعم.