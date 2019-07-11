فقدت وعيها أمام بوتين!

فقدت وعيها أمام بوتين!

2019/07/11
الساعة 10:16 صباحًا
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

شهد لقاء جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع طلاب جامعة أورال الفدرالية، الثلاثاء، حادثًا تطلب تدخلًا سريعًا.

فخلال الاجتماع، أُغمي على إحدى الطالبات فقطع بوتين حديثه وطلب من الحضور التدخل وإسعافها، بحسب ما أورده “روسيا اليوم”.

وقال بوتين: “أعتقد أنه لم يحدث أي شيء مرعب لها.. انقلوها وابحثوا عن طبيب”، فأسرعت نائبة رئيس الحكومة الروسية للشؤون الاجتماعية تاتيانا غوليكوفا للمساعدة وطلب الإسعاف.

من جهته، أوضح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الطالبة أغمي عليها وأن الفريق الطبي المرافق للرئيس أسعفها وحالتها الصحية تحسنت سريعًا.

 



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