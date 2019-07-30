فيديو.. رئيس وزراء بريطانيا يقدم الشاي للصحافيين

المواطن - متابعة

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مؤخراً مقطع فيديو قديم، لرئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون وهو يوزع الشاي على الصحفيين خارج منزله رافضاً الإدلاء بتصريحات، مكتفياً بمنحهم الشاي تقديراً لوقوفهم أمام منزله طوال النهار بدون تناولهم طعاماً أو شراباً، وصاحب مقطع الفيديو تعليقات إشادة بإنسانية ولطف رئيس الوزراء الجديد.

ولكن وضحت بعض التعليقات بأن حقيقة مقطع الفيديو هي أنه تم نشره من خلال الخدمة الإخبارية لهيئة الإذاعة البريطانية بتاريخ 13 أغسطس 2018، مصحوباً بتعليق كتبت فيه “بي بي سي”: رفض وزير الخارجية السابق بوريس جونسون التعليق أو الإجابة عن سؤال بما إذا كان سيعتذر عن مقارنة النساء المنقبات، بصناديق الرسائل ولصوص البنوك.

وبحسب المقطع المسجل، قال وزير الخارجية السابق آنذاك، متحدثًا إلى الصحفيين خارج منزله في أوكسفوردشاير: “ليس لدي ما أقوله حول هذا الأمر سوى أن أقدم لكم بعض الشاي”.