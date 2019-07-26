فيديو.. كراهية الأتراك للسعوديين تؤكدها التصريحات والأفعال

المواطن - الرياض

اعترف سياسي تركي بأن الأتراك يكرهون السعوديين، وهو تصريح أكدته أفعال عديدة خلال الفترة الماضية.

وقال جواد كوك السياسي التركي: إن الكراهية بين العرب والعرب موجودة، وبين الأتراك والعرب موجودة، ولكنها بالأخص بين الأتراك تجاه السعوديين وليس السوريين والعراقيين مثلًا.

ويؤكد هذه التصريح الأفعال الهمجية الواضحة تجاه المواطنين السعوديين الذين يذهبون للسياحة في تركيا رغم التحذيرات المتكررة.

وخلال الفترة الماضية، تم الاعتداء على سياح سعوديين في تركيا رفضوا ابتزاز سائق، كما تم فقد 1006 سائحين سعوديين في هذا البلد، وتعرضت عائلة سعودية أيضًا للضرب في مطار إسطنبول.

وأيضًا، اعتدى تركي على سائح سعودي في شهر العسل، وحمل آخر سلاحًا في وجه شباب سعوديين وهددهم بالقتل، ولم تنتهِ جرائم الكراهية عند هذا الحد؛ حيث اعتدى أتراك على سياح سعوديين أمام نظر والدتهم، بالإضافة إلى العديد من الجرائم الأخرى التي تؤكد وجود هذه الكراهية في نفوس الأتراك تجاه السعوديين.

وكانت سفارة المملكة في تركيا حذّرت في وقت سابق من مخاطر السفر إلى تركيا؛ نظرًا لتعرض بعض المواطنين والمواطنات لعمليات نشل وسرقة لجوازات سفرهم ومبالغ مالية في بعض المناطق في جمهورية تركيا من قبل أشخاص مجهولين.

وأكّدت السفارة على ضرورة المحافظة على جوازات السفر والمقتنيات الثمينة والحذر، خصوصًا في الأماكن المزدحمة، وعدم التردد في التواصل مع السفارة في أنقرة أو القنصلية العامة في إسطنبول في حالات الطوارئ.

وحذّر عدد من رجال الأعمال من مخاطر الاستثمار في تركيا، خاصة مع مماطلة الأجهزة الرسمية في إنهاء مشاكل المستثمرين العرب على وجه الخصوص.