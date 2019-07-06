فيديو .. كيف استعد نجم الهلال لمواجهة منتخب البرازيل؟

المواطن - محمد سمعه

يستعد اللاعب البيروفي أندري كاريلو، لاعب نادي الهلال، لخوض مباراة نهائي كوبا أمريكا 2019 ضد المنتخب البرازيلي، والتي تُقام غدًا الأحد.

ونشر اللاعب أندري كاريلو فيديو له في Story حسابه الرسمي على الإنستجرام، وهو يُغني من أجل الاسترخاء بشكل جيد قبل مواجهة المنتخب البرازيلي.

ويذكر أن أندري كاريلو سيكون قادرًا على مواجهة المنتخب البرازيلي رغم الإصابة التي تعرض لها في مباراة منتخب تشيلي في الدور نصف النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2019.

وتألق كاريلو بصورة مُلفتة للنظر في مباراة بيرو وتشيلي، حيث صنع الهدف الأول والهدف الثاني للمنتخب البيروفي.

ومن المنتظر أن يبحث نادي الهلال مصير اللاعب أندري كاريلو، وذلك بعد نهاية بطولة كوبا أمريكا، حيث قد يفكر الهلال في تجديد الإعارة من نادي بنفيكا البرتغالي أو صرف النظر عن ضم اللاعب البيروفي.

ويذكر أن اسم كاريلو كان ارتبط بالانتقال لنادي النصر في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في حال لم يجد اتفاقًا مع إدارة الهلال للبقاء.

وشارك كاريلو مع منتخب بيرو في بطولة كأس العالم 2018 والتي أُقيمت في روسيا.

كاريلو رايق بعد الوصول لنهائي كوبا أمريكا يا شباب😅🔝 (📽: IG/18andrecarrillo) pic.twitter.com/PkUOToqBsq — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 6, 2019