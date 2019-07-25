فيورنتينا وفالنسيا يُراقبان نجم الريال السابق

المواطن - محمد سمعه

يتنافس كل من فيورنتينا الإيطالي وفالنسيا الإسباني، على التعاقد مع اللاعب الألماني سامي خضيرة لاعب وسط نادي يوفنتوس الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية.

وقالت شبكة سكاي سبورت الإيطالية، إن سامي خضيرة أصبح قريبًا للغاية من الرحيل عن صفوف يوفنتوس في صيف العام الجاري مع اهتمام بعض الأندية الأمريكية ونادي وولفرهامبتون الإنجليزي بضم لاعب يوفنتوس.

وقال الصحافي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو أن فيورنتينا وفالنسيا، بدأ كل منهما التفاوض مع يوفنتوس لمعرفة المطلوب للتعاقد مع خضيرة.

ويُذكر أن نادي فنربخشة التركي كان أعرب عن اهتمامه بالتعاقد مع سامي خضيرة والمُتوج بلقب الدوري الإيطالي والسوبر الإيطالي مع اليوفي في الموسم الماضي.

سبق لـ سامي خضيرة، الفوز بلقب كأس العالم في صيف 2014 مع المنتخب الألماني، كما لعب من قبل لناديي شتوتغارت الألماني وريال مدريد الإسباني.