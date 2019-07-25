فيورنتينا يُراقب نجم برشلونة

المواطن - محمد سمعه

يفكر نادي فيورنتينا الإيطالي، في التعاقد مع اللاعب البرازيلي رافينيا لاعب وسط نادي برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية.

وأصبح من المتوقع، رحيل رافينيا عن نادي برشلونة في صيف عام 2019، خاصة بسبب معاناة اللاعب البرازيلي من عدم اللعب بصورة أساسية مع برشلونة.

وقالت صحيفة أس الإسبانية، إن نادي فيورنتينا سيتنافس مع نادي فالنسيا الإسباني لضم رافينيا ألكانتارا.

وحدد نادي برشلونة سعر بيع رافينيا وهو 13.5 مليون جنيه إسترليني.

وسينتهي عقد رافينيا الحالي مع نادي برشلونة في صيف عام 2020.

وسبق لـ رافينيا اللعب مع نادي إنتر ميلان الإيطالي على سبيل الإعارة من برشلونة في النصف الثاني من موسم 2017-2018.

يذكر أن الإسباني تياجو ألكانتارا لاعب بايرن ميونيخ الألماني هو شقيق البرازيلي رافينيا.