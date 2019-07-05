قتلى وجرحى في انفجار سيارة جنوب تركيا وأردوغان يستبق التحقيقات

المواطن - متابعة

قُتل شخصان وأصيب آخران بجروح جراء انفجار بسيارة، في بلدة ريحانلي بولاية هطاي جنوبي تركيا.

وقالت مصادر أمنية تركية إن الحادث وقع في شارع محمد عاكف أرصوي، على بُعد نحو 750 متراً عن مبنى القائمقامية.

ولفت إلى توجه العديد من سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع الانفجار.

بدوره قال والي هطاي، رحمي دوغان، إنه لم يتمّ تحديد سبب الانفجار حتى الآن.

وأوضح أن المعلومات الأولية تفيد بمقتل شخصين كانا على متنها.

بدوره استبق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نتائج التحقيق حول الانفجار في ريحانلي لافتاً إلى أن المعطيات الأولية تشير إلى احتمالية وجود صلة بالإرهاب.