قرار مُفاجئ يُربك حسابات النصر

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن اللاعب السنغالي مباي دياني مهاجم نادي غلطة سراي التركي لا يُفكر في الانضمام لنادي النصر في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت قناة N TV SPORT التركية نقلًا عن تقارير صحافية، إن اللاعب السنغالي مباي دياني لا يريد الانتقال لـ النصر مفضلًا البقاء في صفوف غلطة سراي حتى نهاية عقده الحالي.

وكان نادي النصر وضع خطة خلال الفترة الأخيرة للتعاقد مع مباي دياني وهي التفريط في اللاعب النيجيري أحمد موسى لصفوف غلطة سراي، مقابل التعاقد مع مباي دياني.

وسيبحث النصر خلال الفترة المقبلة، عن صفقة بديلة لتدعيم خط الهجوم لديه بعد رفض اللاعب مباي دياني الانتقال للعالمي بطل الدوري السعودي في الموسم الماضي.

منافسة نارية مع حمدالله

ورغب النصر في التعاقد مع مهاجم قوي ليكون منافسًا قويًا للاعب المغربي عبد الرزاق حمدالله والذي تألق مع النصر في الموسم الماضي وتُوج بلقب هداف مسابقة الدوري.

قرار يُغير الخطة

لا شك أن قرار اللاعب مباي دياني أربك حسابات نادي النصر، والذي كان يتمنى نجاح المفاوضات للتعاقد معه.

وسيُفضل مباي دياني الانتقال إلى أحد الدوريات الأوروبية في المرحلة المقبلة، في حال قرر الرحيل عن صفوف نادي غلطة سراي.

لم يقدم أحمد موسى الأداء المنتظر منه مع النصر في موسم 2018-2019، حيث قيل إن اللاعب النيجيري بات قريبًا من العودة إلى إنجلترا.