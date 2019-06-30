قرار نهائي من باريس سان جيرمان حول انتقال نيمار لـ برشلونة

المواطن - محمد سمعه

أبدى اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، رغبته في الرحيل عن صفوف النادي الباريسي والانتقال لـ صفوف نادي برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويذكر أن نيمار دا سيلفا كان صرّح وقال بأنه لا يريد الاستمرار في صفوف نادي باريس سان جيرمان.

وذكر موقع TELEFOOT الفرنسي أن نادي باريس سان جيرمان لا يريد التفريط في اللاعب نيمار لمصلحة نادي برشلونة في الميركاتو الصيفي.

جدير بالذكر أن ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، قال بأنه لا يوجد أحد في النادي الفرنسي أجبر نيمار على الالتحاق بصفوف الفريق، مضيفًا أنه يجب احترام العقود.

وكان نادي برشلونة بجانب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اهتما بالتعاقد مع نيمار والذي يغيب عن المشاركة مع منتخب البرازيل في بطولة كوبا أمريكا بسبب الإصابة.

ويستعد المنتخب البرازيلي لمواجهة منتخب الأرجنتين في نصف نهائي كوبا أمريكا 2019 يوم الأربعاء المقبل، وذلك بعد الفوز على منتخب باراجواي في دور الثمانية بركلات الجزاء الترجيحية.