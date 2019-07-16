قرار يُفاجئ الأهلي

المواطن - محمد سمعه

انتظر المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش المدير الفني للنادي الأهلي عودة اللاعب التشيلي باولو دياز إلى معسكر الراقي في النمسا من أجل الاستعداد للموسم الجديد.

وشارك باولو دياز مع منتخب تشيلي في بطولة كأس كوبا أمريكا والتي أُقيمت مؤخرًا في دولة البرازيل، حيث احتل المنتخب التشيلي المركز الرابع في البطولة.

وقالت تقارير صحافية، أن الاتحاد التشيلي لكرة القدم أرسل لكل الأندية التي يلعب فيها لاعبون من منتخب تشيلي، خطابًا يُفيد بأن عطلة لاعبي المنتخب التشيلي ستنتهي في الحادي والعشرين من شهر يوليو الجاري.

القرار فاجأ المدرب برانكو إيفانكوفيتش والذي كان يأمل في تواجد باولو دياز مع زملائه في معسكر النمسا.

ولكن من المنتظر وضع برنامج إعداد خاص لـ باولو دياز بعد عودة الأهلي من النمسا تحضيرًا للموسم الجديد.

ويُذكر أن نادي ريفر بليت الأرجنتيني كان أبدى رغبته القوية، في التعاقد مع باولو دياز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان باولو دياز ضمن 4 من لاعبي الأهلي، استقرت إدارة النادي برئاسة أحمد الصائغ على الإبقاء عليهم من أجل الموسم الجديد.