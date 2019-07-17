قياس يعلن نتائج اختبار القدرة المعرفية غدًا

المواطن - الرياض

أكد المركز الوطني للقياس (قياس) أنه سيتم إعلان نتائج اختبار القدرة المعرفية (الفترة الأولى) يوم غد الخميس 15 ذي القعدة 1440هـ الموافق 18-7-2019م.

والمعروف أن وزارة الخدمة المدنية اعتمدت اختبار القدرة المعرفية كمتطلب للدخول في مفاضلات الوظائف الإدارية للجامعيين من كلا الجنسين للمراتب السادسة، والسابعة، والثامنة، حيث أعلنت أنه سيتم البدء بتطبيق اختبار القدرة المعرفية على كلا الجنسين ابتداءً من ١٤٤١/٢/٢هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٢م؛ حيث تطبق وزارة الخدمة المدنية حاليًا عددًا من الاختبارات المعرفية للمفاضلات الوظيفية، وسيتم إضافة اختبار القدرة المعرفية لهذه الاختبارات حرصًا على العدالة والمساواة بين جميع المتقدمين من خريجي المؤسسات التعليمية المختلفة الحكومية والأهلية.

يُذكر أن القدرة المعرفية العامة هي جملة من الإمكانات والقدرات المعرفية التي يمتلكها الفرد لإدراك وفهم العلاقات بين الأشياء والأحداث، وكذلك إصدار الأحكام وتقييم المواقف الحياتية.

أهمية قياس القدرة المعرفية:

يرى العلماء أن مثل هذه القدرات هي وسائل الفرد للتعلم واكتساب المعرفة واستخدامها في حل المشكلات والتحكم في البيئة التي يعيش فيها والتكيف مع الظروف والأحوال والشروط لتلك البيئة.