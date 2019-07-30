كارثة.. Siri يتجسس على المحادثات قرب هواتف أيفون

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

اكتشف مجموعة من الباحثين محاولة شركة أبل استخدام بعض التقنيات الموجودة في أجهزتها المنتشرة في العديد من البلدان على مستوى العالم، وذلك من أجل الحصول على تسجيلات للمستخدمين.

وأكدت شركة أبل لصحيفة الجارديان البريطانية، أنها لديها ممارسات مشابهة لشركتي جوجل وأمازون، والتي تتعلق بتسجيل بعض المكالمات والتفاعلات الصوتية للمستخدمين، لكنها لم تكشف عن هذه الحقيقة في سياسة الخصوصية الخاصة بها.

وتقوم أبل باختبار عدد صغير من تسجيلات التفاعلات عبر المساعد الصوتي “Siri”، والذي يستخدمه ملايين المستخدمين عبر العالم على أجهزة أيفون وأبل ووتش وكافة أجهزة iOS وماك الأخرى.

ووفقًا للمبلغين عن هذه الأمور، يتضمن ذلك “حالات لا حصر لها من التسجيلات التي تعرض مناقشات خاصة بين الأطباء والمرضى، والصفقات التجارية، وتفاصيل شخصية تتعلق بالمستخدمين.”

وتمتلك “Siri” قدرة على تسجيل كل ما يحدث حولها في بعض الأحيان، وذلك ضمن الاختبارات التي يمكن أن تستعين بها الشركة الأمريكية للوصول إلى مستوى أعلى من الكفاءة، إلا أنها لا تذكر مثل هذه النقاط في سياسة الخصوصية التي يوافق عليها المستخدمون.