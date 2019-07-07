كاريلو يقود تشكيل بيرو ضد البرازيل

المواطن - مروة نبيل

أعلن المدرب الأرجنتيني ريكاردو جاريكا عن تشكيل منتخب بيرو ضد البرازيل، في نهائي بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية “كوبا أمريكا 2019”.

ودفع المدرب الأرجنتيني جاريكا، بنجم نادي الهلال أندريه كاريلو في التشكيل الرسمي لمباراة بيرو ضد البرازيل التي ستُقام على إستاد ماراكانا، بعد قليل.

وجاء تشكيل بيرو ضد البرازيلي كالتالي؛ بيدرو جاييسي، لويس أدفينكولا، كارلوس زامبرانو، لويس أبرام، ميجيل تراوكو، ريناتو تابيا، يوشيمار يوتون، أندريه كاريو، كريستيان كويبا، إديسون فلوريس وباولو جيريرو.

ويطمح كاريلو في قيادة منتخب بلاده للفوز في مباراة بيرو ضد البرازيل اليوم، والتتويج بلقب كوبا أمريكا 2019، فيما يتسلح السامبا بعاملي الأرض والجمهور لخطف البطولة.