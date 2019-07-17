كوبر: سنهزم الأخضر وأي منافس

المواطن - محمد سمعه

تحدى الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لـ منتخب أوزبكستان، المنتخب السعودي وباقي منتخبات المجموعة الرابعة في التصفيات المزدوجة والمؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

وتحدث كوبر قائلًا: منتخب أوزبكستان سيقاتل للفوز على كل منافسيه في تصفيات المونديال وآسيا، نحن نريد أن نُسعد الشعب الأوزبكي بالصعود إلى كأس العالم.

وأضاف كوبر: نحن نحترم جميع المنافسين، ولكن منتخب أوزبكستان سيقدم كرة قدم جميلة ليحقق المراد.

جدير بالذكر أن منافسات المرحلة الثانية من التصفيات المزدوجة، ستبدأ في الخامس من سبتمبر المقبل وتستمر حتى التاسع من يونيو من عام 2020، كما أن صاحب المركز الأول من كل مجموعة سيصعد مع 4 منتخبات كأفضل ثواني لـ نهائيات كأس آسيا 2023، وإلى المرحلة الثالثة والأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022.

ويذكر أن المنتخب الأوزبكي يتواجد في المجموعة الرابعة رفقة منتخبات “السعودية، فلسطين، اليمن، سنغافورة”.

وسبق لـ هيكتور كوبر تدريب منتخب مصر في كأس العالم 2018 بـ روسيا، وواجه المنتخب السعودي في مرحلة دور المجموعات، وفاز الأخضر في ذلك الوقت بهدفين مقابل هدف.