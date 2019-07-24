كونميبول يعاقب ميسي

المواطن - مروة نبيل

كشف اتحاد أمريكا الجنوبية “كونميبول”، اليوم الأربعاء، العقوبات المفروضة على قائد المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، ليونيل ميسي.

وأعلن “كونميبول” في بيان رسمي عن إيقاف ميسي لمباراة واحدة فقط، مع عدم الاتفاق على أي إيقاف آخر إضافي، وذلك بشأن تصريحاته واتهاماته ضد مسؤولي الاتحاد القاري.

وأشار البيان إلى أنه تم توقيع غرامة مالية على ميسي تُقدر بـ1500 دولار، وسيتم خصمها بشكل تلقائي من المبالغ التي سيستلمها الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، موضحًا أنه لا يوجد استئناف ضد هذه القرارات.

وكان ميسي قد تعرّض للطرد خلال مباراة الأرجنتين ضد تشيلي لتحديد صاحب المركز الثالث في بطولة كوبا أمريكا 2019 التي أُقيمت مؤخرًا في البرازيل، بعد اشتباكه مع قائد اللاروخا، واتهم مسؤولي اتحاد “الكونميبول” بالفساد.

ورفض ليونيل ميسي تسلم الميدالية البرونزية بعد مباراة الأرجنتيني ضد تشيلي في كوبا أمريكا، بسبب حصوله على بطاقة حمراء.