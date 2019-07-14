كيف تحدث مراجعة أسعار البنزين ؟

المواطن - الرياض

أعلنت أرامكو السعودية أمس أن أسعار البنزين المحدثة سيتم تطبيقها ابتداءً من اليوم الأحد 14 يوليو 2019م.

والمعروف أن مراجعة أسعار البنزين وأسعار الطاقة بوجه عام من الإجراءات التي تؤثر على الكثير من الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالنقل واستعمال الوقود.

والمراجعة الدورية هي أن تصبح الأسعار المحلية قابلة للارتفاع والانخفاض بحسب التغير في الأسعار ومستويات العرض والطلب، وهذه هي الآلية المتبعة في أغلب دول العالم، إلا أن فترة التحديث تختلف من دولة لأخرى.

ومع الأخذ في الاعتبار أن سعر برميل البنزين يختلف عن سعر برميل النفط، فعلى الرغم من تأثر أسعار البنزين بالتغيرات في أسعار النفط العالمية إلا أن الفرق بينهما يزيد وينخفض بناءً على مستوى العرض والطلب عالميًا.

ويُمكن للمهتمين الاطلاع على أحدث التغيرات في أسعار الوقود زيارة صفحة المراجعة الدورية بموقع أرامكو على الرابط التالي: (هنا)

يُذكر أن أسعار البنزين المحدثة التي تم الإعلان عنها أمس والتي دخلت حيز النفاذ اليوم جاءت على النحو التالي: بنزين 91 تم رفع السعر من 1.44 ريال لكل لتر في إبريل – يونيو 2019م إلى 1.53 ريال لكل لتر اعتباراً من يوليو – سبتمبر 2019م بنزين 95 تم رفع الأسعار من 2.10 ريال لكل لتر في إبريل – يونيو 2019م يوليو إلى 2.18 ريال لكل لتر اعتباراً من يوليو – سبتمبر 2019م وقالت أرامكو إن الزيادة جاءت وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة، علمًا بأن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية. ويناسب بنزين ٩١ معظم السيارات الحديثة، فيما يعد بنزين ٩٥ الخيار الأمثل للسيارات ذات الأداء العالي.