كينيا ضد السنغال .. ساديو ماني يقود الأسود للفوز بثلاثية

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة كينيا ضد السنغال، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بفوز أسود التيرانغا بثلاثة أهداف دون رد.

كينيا ضد السنغال:

وبدأت مباراة كينيا ضد السنغال بشكل سريع، وأهدر لاعبو ميكاييل أولونجا فرصة سهلة للمنتخب الكيني في الدقيقة الثامنة، وضغط أسود التيرانغا بقوة، وأطلق مباي نيانج كرة قوية في الدقيقة 22 تصدى لها الحارس باتريك ماتاسي بنجاح.

وواصل ماتاسي تألقه وأنقذ انفرادًا كاملًا في الدقيقة 27 للاعب ويلفريد كانون، واحتسب حكم مباراة كينيا ضد السنغال ركلة جزاء لصالح الأسود في الدقيقة 28، سددها ساديو ماني إلا أن حارس المرمى تصدى لها.

وواصل الأسود السيطرة على اللعب في مباراة كينيا ضد السنغال دون خطورة حقيقية على المرمى، وسدد إسماعيلا سار كرة رأسية مميزة قبل نهاية الشوط الأول مباشرة، إلا أن ماتاسي واصل تألقه وأبعدها إلى ركنية.

ساديو ماني يتألق:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل أسود التيرانغا الضغط، وأهدر مباين يانج هدفًا مؤكدًا، ونجح إسماعيلا سار في فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة 63 من أحداث مباراة كينيا ضد السنغال عن طريق عرضية مميزة من الجانب الأيمن.

وعوض ساديو ماني ركلة الجزاء التي أهدرها في الشوط الأول، وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 72، ثم قام حكم مباراة كينيا ضد السنغال بطرد مدافع المنتخب الكيني فليمون أوتينو في الدقيقة 78، واحتسب ركلة جزاء.

وسدد ساديو ماني ركلة الجزاء بنجاح، واستمر ضغط الأسود دون خطورة، لتنتهي مباراة كينيا ضد السنغال بفوز الأخير بثلاثية نظيفة.

ترتيب مجموعة السنغال:

وبعد مباراة كينيا ضد السنغال بالجولة الأخيرة، رفع منتخب أسود التيرانغا رصيده إلى 6 نقاط، ليحتل المركز الثاني في مجموعته ويتأهل إلى ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019، خلفًا لمنتخب الجزائر المتصدر برصيد 9 نقاط، فيما يقع المنتخب الكيني في المركز الثالث بـ3 نقاط.