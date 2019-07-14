لاعبو التعاون راحة الاثنين

المواطن - مروة نبيل

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، بقيادة البرتغالي باولو سيرجيو، اللاعبين راحة يوم غد الاثنين.

وأوضح نادي التعاون، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الفريق الأول لكرة القدم سيُعاود تمارينه، يوم الثلاثاء، على فترتين صباحية ومسائية.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون قد عاد إلى تدريباته الجماعية، تحت قيادة مدربه الجديد باولو سيرجيو، قبل عدة أيام، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي المقبل.

ويأمل التعاون في الاستعداد جيدًا للموسم الجديد، بعد موسمه الاستثنائي، حيث توج بلقب كأس الملك، وأنهى منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الثالث، وسيشارك في النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا.