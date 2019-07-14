لم يزد دعمه بـ حساب المواطن

المواطن - الرياض

تفاعل حساب المواطن مع مستفيد شكا من أنه لم يحصل على زيادة في دعم البرنامج لشهر يوليو الذي تم صرفه يوم 10 من الشهر الجاري.

وقال حساب المواطن ردًّا على الشكوى: إن الدعم يُصرف حسب معايير الاستحقاق، والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، موضحًا أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانه استخدام حاسبة الدعم التقديرية على الرابط هنا

في سياق آخر، أكد برنامج حساب المواطن، أنه تمت تغطية الزيادة الحالية بعد المراجعة الأخيرة لأسعار البنزين.

جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب خدمة العملاء على مواطن استفسر بشأن زيادة الدعم بعد زيادة البنزين.

ورد برنامج حساب المواطن، عبر خدمة العملاء بقوله: “تمت تغطية فرق الزيادة الحالية بعد المراجعة الأخيرة لأسعار البنزين ابتداءً من دفعة شهر يوليو الجاري ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية (هنا)”.

من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ22، والتي سيتم إيداعها في شهر سبتمبر المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).

ويستمر التسجيل في البرنامج للاستفادة من الدفعة القادمة، حتى موعد إيداع الدفعة الحادية والعشرين.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.