لم يودَع له مبلغ حساب المواطن بعد!

المواطن - الرياض

تفاعل حساب المواطن مع العديد من المستفيدين الذين أكدوا أنه لم يتم إيداع دعم الدفعة الـ20 في حساباتهم البنكية حتى صباح اليوم الأربعاء.

وقال حساب المواطن إنه تم إيداع الدعم المخصص لشهر يوليو وسيستمر الإيداع حتى نهاية اليوم الأربعاء، وفي حال لم يتم استلام الدفعة بنهاية اليوم بإمكانهم التواصل مع البرنامج ليتمكن من إفادتهم.

وفي وقت سابق، أكد عدد من مستفيدي حساب المواطن أن الدفعة 20 من البرنامج، التي بدأ صرفها مع الساعات الأولى اليوم الأربعاء، حملت زيادة في مبلغ الدعم الشهري.

وتفاوتت الزيادة في مبلغ حساب المواطن للدفعة 20؛ حيث ذكر البعض أنها تخطت الـ50 ريالًا وبعضهم زاد الدعم له بمقدار 20 ريالًا، ولكن لم يتضح بعدُ أسباب الزيادة في مبلغ دعم حساب المواطن أو تفاصيل أخرى.

وربط البعض بين زيادة مبلغ دعم حساب المواطن وبين مراجعة أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة.

ويهدف حساب المواطن إلى مساعدة ذوي الدخول المنخفضة على تجنب آثار عملية الإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة أسعار الكهرباء والوقود.

وبحسب النظام المتبع، يتم صرف الدعم في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، ويتم تقديم الموعد يومًا واحدًا، أو تأخيره يومًا واحدًا إذا ما تصادف مع إجازة رسمية.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.