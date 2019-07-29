لوحات رالي عسير تزين شوارع أبها تحت زخات المطر

المواطن - حسن عسيري – أبها

مع قُرب انطلاق رالي عسير الجولة الافتتاحية لبطولة الراليات الصحراوية 2019 شهدت مدينة أبها أمطاراً غزيرة خلال اليومين الماضيين، وزاد جمال المنظر اللوحات الإعلانية للرالي، والتي انتشرت في غالبية طرقات المدينة.

الرالي الذي يُقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، ويشرف عليه الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية سيستمر حتى الثالث من شهر أغسطس القادم.

ويواكب الرالي باقة من الفعاليات المصاحبة تستهدف جميع شرائح المجتمع بدءاً من الرالي العائلي وفعاليات الدريفت والكارتينج والأوتوكروس والمسرح العائلي.

ولاقى الرالي العائلي رواجاً في يومه الثاني، وشارك فيه عدد من العوائل قدمت خصيصاً لاكتشاف المناطق والقرى الأثرية في المنطقة، حيث تهدف الفعالية إلى تعزيز الثقافة السياحية بتاريخ منطقة عسير، وتحفيز المشاركين من خلال الجوائز المقدّمة للمشاركين لزيارة القرى والمناطق الأثرية في المنطقة لاستكشافها.

الجدير ذكره أن 45 متسابقاً يتنافسون على لقب الجولة الافتتاحية كما يشهد الرالي مشاركة أول امرأة في تاريخ الراليات الصحراوية في المملكة عبر مشاركة يارا شلبي من جمهورية مصر العربية الشقيقة بفئة T1.



