لورانس تنير منزل سامر زعقان

المواطن- خالد الأحمد

رُزق سامر بن ناصر زعقان، أحد منسوبي إدارة تعليم جازان، بمولودة، اتفق وحرمه على تسميتها “لورانس”؛ لتنضم إلى أشقائها لورين، وعبدالعزيز.

“المواطن” تبارك لـ“سامر”، وتتمنى أن تكون “لورانس” قرة عين لوالديها.