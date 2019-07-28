لوكاكو يتوسل إلى اليونايتد للرحيل

المواطن - محمد سمعه

قالت تقارير صحافية، إن اللاعب البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي توسل إلى إدارة ناديه من أجل تخفيض المبلغ المطلوب في بيعه.

ويُذكر أن ناديي يوفنتوس وإنتر ميلان الإيطاليين أعربا عن اهتمامهما بالتعاقد مع روميلو لوكاكو في حال قرر الرحيل عن مانشستر يونايتد.

وكان مانشستر يونايتد حدد سعراً قدره 80 مليون جنيه إسترليني للتفريط في روميلو لوكاكو خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقالت صحيفة ذا صن الإنجليزية، إن روميلو لوكاكو طالب إدارة مانشستر يونايتد بتخفيض المبلغ المطلوب؛ وذلك من أجل تسهيل رحيله عن صفوف الشياطين الحمر.

ولم يشارك روميلو لوكاكو في أي مباراة ودية مع مانشستر يونايتد خلال معسكر الفريق الإنجليزي في أستراليا وقارة آسيا.

وانضم لوكاكو في صيف 2017 لـ مانشستر يونايتد قادمًا من صفوف نادي إيفرتون الإنجليزي.