مأزق لـ ساحل العاج ضد الجزائر

المواطن - محمد سمعه

انتهى الشوط الأول من مباراة ساحل العاج ضد الجزائر، بتقدم المنتخب الجزائري بهدف دون رد وذلك ضمن مواجهات دور الثمانية من بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، والمُقامة حاليًا في مصر.

وقبل إقامة مباراة ساحل العاج ضد الجزائر، يملك المنتخب الإيفواري ذكرى جيدة ضد منتخب الجزائر، حيث فاز منتخب ساحل العاج على المنتخب الجزائري بثلاثية مقابل هدف في دور الثمانية من بطولة كأس أمم إفريقيا في عام 2015.

مأزق مُقلق

ويُوجد مأزق حاليًا للاعبي ساحل العاج ضد الجزائر، وهو في حال الخسارة، فإن منتخب كوت ديفوار سيودع البطولة وبالتالي سيكون المنتخب الجزائري نجح في التخلص من منافس صعب سعيًا وبحثًا عن الفوز ببطولة كأس أمم إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه.

وقبل إقامة مباراة ساحل العاج ضد الجزائر، كان المنتخب الجزائري تأهل إلى دور الثمانية وذلك بعد إقصائه لمنتخب غينيا الاستوائية بثلاثية دون رد يوم الأحد الماضي، أما منتخب ساحل العاج فتأهل بعد إقصاء منتخب مالي من دور ثمن النهائي بهدف دون رد.

وتُقام مباراة ساحل العاج ضد الجزائر على ملعب مدينة السويس الجديد، حيث انطلقت المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة.

وكان اللاعب سفيان فيغولي نجم غلطة سراي التركي، أحرز هدف الشوط الأول من مباراة ساحل العاج ضد الجزائر عبر تصويبة مخادعة للحارس الإيفواري.

ويُذكر أن المتأهل من مباراة ساحل العاج ضد الجزائر، سيواجه المنتخب النيجيري في دور نصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2019.

واعترف المدرب الجزائري جمال بلماضي قبل مباراة ساحل العاج ضد الجزائر، بأن المواجهة ستكون صعبة على المنتخبين وذلك بسبب إصرار كل منهما على الفوز بـ بطولة كأس أمم إفريقيا في العام الجاري.

ويُذكر أن مباراة ساحل العاج ضد الجزائر تشهد وجود ثلاث بطولات على أرض الملعب، حيث سبق للجزائر الفوز بكأس أمم إفريقيا في مناسبة واحدة في عام 1990، بينما فاز منتخب ساحل العاج باللقب مرتين.